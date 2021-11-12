Kütahya'da hayvan ve hayvansal ürün nakilleri kontrolü - Haberler
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Kütahya'da hayvan ve hayvansal ürün nakilleri kontrolü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kütahya'da hayvan ve hayvansal ürün nakilleri kontrolü

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekimler tarafından hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolünün gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekimler tarafından hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık," Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında ilimizde kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolü gerçekleştirilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da hayvan ve hayvansal ürün nakilleri kontrolü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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