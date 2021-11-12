Kütahya'da hayvan ve hayvansal ürün nakilleri kontrolü

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekimler tarafından hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolünün gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık," Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında ilimizde kolluk kuvvetlerimiz ile birlikte İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin kontrolü gerçekleştirilmiştir" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet