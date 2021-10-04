Kütahya'da beton mikseri devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Kütahya'da beton mikseri devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da beton mikseri devrildi, sürücü öldü, bir kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ahmet Çukur yönetimindeki 26 GE 028 plakalı beton mikseri, Altıntaş-Kütahya kara yolu Zafer Havalimanı yakınında şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Altıntaş Belediyesi itfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü Çukur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta bulunan yaralı Sabri Balcı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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