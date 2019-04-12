2 Komşusunu Öldürüp 2 Komşusunu da Yaralayan Saldırgandan Şaşırtan İfade: O, Beni Öldürecekti
Kütahya'da aralarında husumet bulunan 2 komşusunu öldürüp, 2 komşusunu da yaralayan saldırgan, polisteki ifadesinde "Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dedi.
Kütahya'da, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı Azmi Ö. tutuklandı.
KOMŞULARINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta dün akşam, aralarında husumet bulunan komşularından Hatice Çetin (41) ve Hasan Çetin'i (37) tüfekle vurarak öldüren, Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin'i (42) yaralayan Azmi Ö., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
"HIZLI DAVRANMASAYDIM O, BENİ ÖLDÜRECEKTİ"
Adliyeye götürülürken çelik yelek giydirildiği gözlenen Azmi Ö.'nün polise verdiği ifadesinde "Olaydan önce park meselesinden tartıştık. Olay günü evimin bodrum katında odun kırıyordum, komşularım araçlarını park etmeye çalışırken, evimin duvarına ve park halinde duran 2 aracıma çarptılar. Dışarı çıktım tartışmaya başladık. Olay kavgaya dönüşünce eşimin darbedildiğini, Hasan'ın da araçtan tüfek almaya çalıştığını gördüm. Ben de aracımın bagajından tüfek alıp ateş ettim. Hızlı davranmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dediği öğrenildi.
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Bu Adam bu yaşta başına gelen olaydan çokmu memnun. Allah kimsenin başına vermesin. kimse gelecekte ne yapıp ne yapamıycağın dan emin olamaz. yarınından kimse emin olmasın. öyle sallamak kolay iki taraf için kötü bir olay olmuş.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne kadar medeni insanlarsınız tebrik ederimCevap Yaz Yayından Kaldır
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bundan sonra içerde tesbıh çekersin allahım beni af et diye hem dünyan hemde ahiretin gittiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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diyanet hesap versin.toplumun bu duruma gelmesinden onlarda sorumludur..camilerde hiç sohbet edilmiyor..imamlar başka işlerle ugraşıyor..topluma zerre kadar faydaları yoktur.dünya kadar maaş alıyorlar yazıklar olsun.Cevap Yaz 4 7 Yayından KaldırYUSUF: SENİN ZİHNİYETİNE TÜKÜREYİM KAÇ KERE CAMİYE GİTTİN4 5 Yayından Kaldır