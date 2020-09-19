Kütahya'da 112'ye 8 ayda 273 bin asılsız ihbar
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Kütahya'da 112'ye 8 ayda 273 bin asılsız ihbar

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, son 8 ayda merkeze 273 bin 472 asılsız ihbarda bulunulduğunu söyledi.

Kütahya'da 112'ye 8 ayda 273 bin asılsız ihbar
19.09.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:05

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, son 8 ayda merkeze 273 bin 472 asılsız ihbarda bulunulduğunu söyledi.

112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri 2020 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Aydın Börü, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile kurul üyeleri katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit; sistem, işleyiş, faaliyetler, 2020 yılı verileri ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

2020 yılı Ocak-Ağustos istatistiklerini paylaşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 504 bin 680 çağrıdan 373 bin 361'inin cevaplandığını, 231 bin 208 çağrının kurumlara aktarıldığını, 273 bin 472 asılsız çağrı olduğunu söyledi.

Vatandaşa en hızlı şekilde ulaşmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden ve çağrı yönlendirici olarak görev yapan personelin telefona cevap verme süresinin hızlı olması gerektiğini dile getiren Vali Çelik, reaksiyon süresini hızlandırma ile koordinasyonu sağlamada tüm kurum personelinin hassasiyet göstermesini istedi.

112'yi meşgul eden asılsız çağrı ve gereksiz ihbarların acil yardım bekleyen insanları mağdur ederek hayati sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Vali Çelik, asılsız çağrıların azaltılması konusunda çalışma yapılması talimatı verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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