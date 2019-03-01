Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Kusursuz görüntüsüyle kendine hayran bırakan Kim Kardashian bu kez kameralara farklı yakalandı.

DOĞAL HALİYLE YAKALANDI

Kim Kardashian, eşi Kanye West ve arkadaşlarıyla birlikte gece gezmesine çıktı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda rötuş yapan ABD'li magazin yıldızı, bu kez doğal haliyle objektiflere yansıdı.

İNCE BELLİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ESER YOK

38 yaşındaki Kardashian'ın, sosyal medyadaki ince belli görüntüsünün aksine karın bölgesinden kilo aldığı görüldü.