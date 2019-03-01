Kusursuz Görüntüsüyle Hayran Bırakan Kim Kardashian, Son Haliyle Hayal Kırıklığı Yaşattı
ABD'nin en ünlü şov yıldız Kim Kardashian, son haliyle şaşırttı. Instagram'da fotoğraflarıyla kusursuz görünen Kim Kardashian, göbeğini bu kez saklayamadı.
Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, son görüntüsüyle görenleri şaşırttı. Kusursuz görüntüsüyle kendine hayran bırakan Kim Kardashian bu kez kameralara farklı yakalandı.
DOĞAL HALİYLE YAKALANDI
Kim Kardashian, eşi Kanye West ve arkadaşlarıyla birlikte gece gezmesine çıktı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarda rötuş yapan ABD'li magazin yıldızı, bu kez doğal haliyle objektiflere yansıdı.
İNCE BELLİ GÖRÜNTÜSÜNDEN ESER YOK
38 yaşındaki Kardashian'ın, sosyal medyadaki ince belli görüntüsünün aksine karın bölgesinden kilo aldığı görüldü.
YORUMLAR (13)
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Bir şey anlamadim bu haberden Ne demek istedikleriylede hiç alakasi yok bence.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Vay maşallah besili danamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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VAY BESİLİ DANAM BENİM ,AŞIĞIM BU HATUNACevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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O yükü hergün nasıl taşıyor, yokuşta çekmezCevap Yaz 7 Yayından KaldırBİZ FAKİRLER : saf trilyonluk kadın dursunda bizim gibi şimdi bu yokuş için para mı vericem cıkarım yokuşmu desin arabayla cıkar sanki ..1 Yayından Kaldır