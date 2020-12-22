Kuşadası'nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kuşadası polisi yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan toplam 545 litre sahte içkiye el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde Kuşadası genelinde sahte ve alkol satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, Kuadası'na bağlı Kadıkalesi Mahallesi'nde sahte içki imal edildiği yönünde bilgi alınan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan A.B. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, 300 litre el yapımı şarap, 240 litre el yapımı kırmızı şarap ve 5.50 litre el yapımı rakı olmak üzere toplam 545.50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. KOM ekipleri sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı