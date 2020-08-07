Kuşadası'nda eğlence yerleri ile kafe ve restoranlara denetim
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Kuşadası'nda eğlence yerleri ile kafe ve restoranlara denetim

Kuşadası'nda eğlence yerleri ile kafe ve restoranlara denetim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin" sloganı ile başlayan ve gün boyu devam eden denetimler, Kuşadası'nda gece boyunca da devam etti.

07.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:15

Kuşadası'nda eğlence yerleri ile kafe ve restoranlara denetim

AYDIN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin" sloganı ile başlayan ve gün boyu devam eden denetimler, Kuşadası'nda gece boyunca da devam etti.

Sabah 09.00'dan itibaren Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile kolluk komutanlarının ve meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla başlayan denetimler, gece eğlence yerleri ile kafe ve restoranlarda devam etti. Kuşadası sahil bandında, Kaymakam Yücel başkanlığındaki denetimlerde Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zabıta ekipleri görev aldı.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, 4 etap halinde gerçekleştirilen denetimlerin gece boyunca da devam ettiğini belirterek, "Özellikle yoğunluğun olduğu sahil bandındaki bölgedeki işletmeleri tek tek ziyaret ederek, temizlik, maske ve mesafe zorunluluğuna dikkat çektik ve uyarılarda bulunduk. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Kuşadası'nda eğlence yerleri ile kafe ve restoranlara denetim

Kaynak: İHA

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