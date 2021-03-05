Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı
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Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı

05.03.2021 19:26 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:34

- Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı Kaymakam Yücel başkanlığında heyet şehri gezdi, uyarılarda bulundu Kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetimlerde sıklaştırıldı.

- Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı

Kaymakam Yücel başkanlığında heyet şehri gezdi, uyarılarda bulundu

AYDIN - Kontrollü yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından denetimlerde sıklaştırıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki heyet şehir merkezinde denetimler gerçekleştirdi ve hem vatandaşlara hem de esnafa uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kuşadası'nda da hayata geçirilen " Dinamik Denetleme Uygulaması"na Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'in yanı sıra, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Süvari, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Karagöz ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen ile birlikte kurum temsilcileri ve oda temsilcilerinden oluşan heyet katıldı.

Denetime Kuşadası Kaymakamlığı önünden başlayan heyet, çarşıları, marina bölgesini ve sahil bandındaki tüm işletmeleri ziyaret ederek, kurallara uyulması konusunda uyarılar yaptı. Denetlemenin ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Yücel, salgın sürecinde yeni bir dönem başladığını belirterek, kontrollü normalleşmede kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Ekiplerin hem uyarıda bulunup hem de bilgilendirme yaptığını kaydeden Kaymakam Yücel, " İlçemizde hatta dün den başlayarak ekiplerimiz aşağı yukarı bütün yerleşim birimlerinde, bütün sektörleri kapsayacak şekilde rehberlik etme merkezli denetim hizmetleri vermekte ve bu denetim hizmetleri de usulünce sisteme kaydedilmekte. Buradan da anlaşılacağı üzere yaklaşık 3,5 aydır bu kısıtlı dönemden sonra tabii ki vatandaşımızın daha rahat ölçüde hizmet alması ama öte yandan hizmet üretenlerin de hizmet verip ekonominin canlı tutulabilmesi bakımdan her birimize görev ve sorumluluklar düşmekte. Bu bağlamda dinamik denetleme sistemi içerisinde başta emniyet, jandarma, sahil güvenlik yani genel kolluk olmak üzere belediyemiz zabıtası ve ilgili birimleri öte yandan ticaret ve sanayi odası, esnaf odası, şoförler odası, türsab ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın görevlerinde yine kendi sektörlerinde kendi görev alanlarında rehberlik edici denetim hizmetlerini vermeye başladılar " dedi.

Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı
Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı
Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı
Kuşadası'nda dinamik denetleme uygulaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU

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