Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu
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Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu

Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi asılmış halde bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişi asılmış halde bulundu.

Olay, Camikebir Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın çatı katında bir kişi asılmış halde komşuları tarafından bulundu. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin 62 yaşındaki Ümit Fırat olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kuşadası'nda bir kişi asılmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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