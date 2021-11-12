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Kuşadası'nda 'Bir hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kuşadası'nda 'Bir hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla trafikte emniyet kemeri takılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için 'Bir hareketine bakar hayat' isimli uygulama gerçekleştirildi.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla trafikte emniyet kemeri takılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için 'Bir hareketine bakar hayat' isimli uygulama gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamada, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından trafikte seyreden araçlar durdurulup, sürücülerine çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Trafik uygulaması, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Lozan Kavşağı'nda yapıldı. Uygulamaya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Mustafa Karagöz ile idari ve mülkü amirler katıldı. Uygulama, trafikte emniyet kemeri takılmasına yönelik farkındalık oluşturmak için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Program kapsamında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından trafikte seyreden araçlar durdurulduktan sonra sürücülerine çeşitli uyarılarda bulunuldu. Ardından görevli polislerce araç içerisinde yolculuk edenlere tek kullanımlık yüz maskesi dağıtıldı. Bir süre trafik polisleriyle sohbet eden Kaymakam Sadettin Yücel, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldıktan sonra uygulama noktasından ayrıldı.

Emniyet kemerinin kaza durumunda yüzde 60 oranında yaralanmayı düşürdüğünü belirten Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, "Ülkemizde gerçekleşen trafik kazalarında yaşanan ölümlerin çoğu emniyet kemeri takmamaktan kaynaklanıyor. Kuşadası'nda yaşayan hemşehrilerimden ve çevre illerden kentimize gelen ziyaretçilerden trafik kurallarına uymalarını ve mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası'nda 'Bir hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

Kuşadası'nda 'Bir hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

Kuşadası'nda 'Bir hareketine bakar hayat' uygulaması yapıldı

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