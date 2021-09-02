KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
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KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHAMA bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası Limanı'na demir attı.

BAHAMA bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası Limanı'na demir attı. Pandemi döneminde 16 ay sonra kente gelen turist gemisi, esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve çiçekler eşliğinde karşılandı.

Mısır'ın İskenderiye Limanı'ndan hareket ederek Aydın'ın Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahama bayraklı 'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer gemisi, çoğunluğu Rus 450 yolcusuyla demir attı. Rus sosyal medya fenomenleri ile turizm acentası yetkililerinin yolculuk ettiği gemiden inen turistler, limanda törenle karşılandı. Gemiden inen turistler, halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve çiçekler eşliğinde karşılandı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer tarafından kaptan Viacheslav Kolesnykov'a çeşitli hediyeler verildi. Kuşadası'ndan bu akşam saatlerinde ayrılacak geminin Marmaris Limanı'na da gideceği öğrenildi. Kuşadası Limanı'na en son kruvaziyer gemisi, 13 Mart 2019'da gelmişti.

Liman Müdürü Aziz Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kruvaziyer turizmine ara verilmesine neden olduğunu belirterek, 16 ay sonra ilk kez bir turist gemisinin Kuşadası'na gelmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Güngör, 'Sene sonuna kadar Kuşadası'na 130 gemi rezervasyonu var. Ancak bunların gerçekleşmesi biraz zor görünüyor. Ancak 2022 yılı için talebin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden 650 gemi sıraya girmiş durumda. Bu da yaklaşık 250 bin turiste karşılık geliyor. Umarım pandeminin etkisi azalır ve eski günlerimize yeniden döneriz" dedi.

KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
KUŞADASI'NA 16 AY SONRA İLK KRUVAZİYER; TURİSTLER ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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