Kuşadası Körfezi'nde vahşet

Kuşadası Körfezi'nde vahşet

-Denizden katledilmiş sığır çıktı

-Sığırın dört bacağını bağlayıp, boğazını, kulağını kesip, denize atmışlar

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde büyükbaş bir hayvan ayakları bağlanmış, kulağı ve boğazı kesilmiş vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahil sitelerinde oturan duyarlı vatandaşlar tarafından denizde yaralı bir Akdeniz Foku'nun olduğu ve müdahale edilmesi gerektiği yönündeki haberinin ardından çevreciler ve yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırmada, kumsalda hareketsiz duran hayvanın bir Akdeniz foku değil, boğazından kesilerek vahşice öldürülmüş bir sığır olduğu ortaya çıktı. Kime ait olduğu belli olmasın diye küpe bulunan kulağı da kesilen hayvanı inceleyen Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, hemen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Kepçelerle kıyıya çıkarılan sığır, sağlık şartlarına uygun olarak üzerine kireç dökülerek gömüldü.

Yaşanan ilginç olayı değerlendiren Kuşadası EKODOSD Başkan Bahattin Sürücü, " Hastalıktan ölen hayvanların "su götürür mantığıyla" akarsulara atıldığını Büyük Menderes Nehri'ndeki araştırmalarımızdan biliyoruz. Ancak bu hayvanın denizde olması bize çok ilginç geldi. Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedik. Ölen hayvan kepçeyle kıyıya alındığında bir kez daha şaşırdık. Hayvanın bir hastalıktan dolayı suya atılmadığını anladık. Çünkü hayvanın dört ayağı, bu işi bilen kişiler tarafından muntazam bir şekilde bağlandığını ve boğazının kesildiğini gördük. Hayvan besleyenlerle görüştüğümüzde, muhtemelen bu hayvanın çalındığı, kesildiği ve işlem sırasında görüldükleri ya da hayvanı araçla götürürken yolda arama olduğundan dolayı, hayvanın dereye atıldığı şeklinde yorum getirdik. Her hayvanın kulağına Tarım Müdürlükleri tarafından kime ait olduğunu gösteren numaralı küpe takılıyor. Ancak bu hayvan kime ait olduğu bilinmesin diye küpesiyle birlikte kulağının kesildiğini gördük. Belki hayvanı çalınmış bir vatandaş müracaat edebilir diye ilgili kurumlara da bilgi verdik. Bu olay diğerlerinden farklı olsa da, sonuçta ölen hayvanlar ne yazık ki akarsulara atılmakta ve bugün olduğu gibi denize kadar ulaştığı da görülmektedir. Ölen hayvanlar bakteri ve mikrop taşımakta bu da halk sağlığını yakından ilgilendirmektedir. Ölen hayvanlar arasında şarbonlu, tüberkülozlu olanlar olabilir. Onun için üzerine kireç dökülüp gömülmesi gerekir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER HACISALİHOĞLU