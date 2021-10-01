Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabali'si Atatürk'ün sözüyle meslektaşlarına seslendi - Haberler Magazin
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Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabali'si Atatürk'ün sözüyle meslektaşlarına seslendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabali'si Atatürk'ün sözüyle meslektaşlarına seslendi

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edabali rolünü canlandıran usta oyuncu Seda Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Yıldız, meslek hayatının nasıl başladığından Şeyh Edabali rolünü oynayacağını duyduğunda nasıl tepki verdiğine kadar birçok konudan bahsetti.

Usta oyuncu Seda Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak yazar Burak Codur'un sorularını yanıtladı. Yıldız, yayında aile yaşantısından ve oyunculuk kariyerinden bahsetti.

Seda Yıldız, Burak Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?", "Şeyh Edebali karakterini okuduğun zaman nasıl bir duygu oluşturdu?" ve "Sokakta nasıl bir sevgi var?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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Haber: Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabali'si Atatürk'ün sözüyle meslektaşlarına seslendi - Haberler Magazin
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