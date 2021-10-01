Kuruluş Osman'ın Şeyh Edabali'si Atatürk'ün sözüyle meslektaşlarına seslendi

Usta oyuncu Seda Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak yazar Burak Codur'un sorularını yanıtladı. Yıldız, yayında aile yaşantısından ve oyunculuk kariyerinden bahsetti.

Seda Yıldız, Burak Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Oyuncu olmasaydın hangi mesleği seçerdin?", "Şeyh Edebali karakterini okuduğun zaman nasıl bir duygu oluşturdu?" ve "Sokakta nasıl bir sevgi var?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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