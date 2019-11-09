Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu! İşte ilk bölüm tanıtımı

09.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:11

TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayınlanan ve reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu. Başrolünde Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

"BABAMIN SANCAĞINI ASLA DÜŞÜRMEYECEĞİZ"

Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanında Osman Bey'in, "Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz." sözleri dikkat çekiyor.

MEHMET BOZDAĞ TWİTTER HESABINDAN DUYURMUŞTU

Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından, dizinin yayın tarihi ve ilk bölüm tanıtımının bu akşam yayınlanacağını duyurmuştu. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman'ın yayın tarihinin belli olacağı 1.bölüm tanıtımı bu akşam 20:45'te ATV'de!" ifadelerini kullanmıştı.

TANITIM DETAYLARI

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

"İHANET ZALİMLEŞTİ, DOST BİLDİKLERİMİZ ZALİMLEŞTİ"

Kuruluş Osman'ın ikinci tanıtımında, Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözleri yer aldı.