Kuruluş Osman'da "Engin Altan Düzyatan" rol alacak mı? Ertuğrul Gazi'yi "Engin Altan Düzyatan" mı canlandıracak?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu bugün başlayacak. Diziye yeni katılan birçok oyuncu vardır. En çok merak edileni ise dizide gözükmeye başlayacak olan Ertuğrul Gazi'yi kim canlandıracak sorusudur? Peki yeni Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan mı canlandıracak? Tüm detaylar haberde...

Kuruluş Osman dizisine yeni katılan oyunculardan olan Tamer Yiğit'in rolü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tamer Yiğit hangi karakteri canlandıracak? Ertuğrul Gazi kim olacak? Yeni sezondaki Ertuğrul Bey'i kim canlandıracak? Engin Altan Düzyatan geri mi dönüyor? Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan mı oynayacak?

ERTUĞRUL GAZİ'Yİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN MI CANLANDIRACAK?

Yeni sezonda gözükecek olan Ertuğrul Gazi'yi Engin Altan Düzyatan canlandırmayacaktır. Ertuğrul Bey'i usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA ERTUĞRUL BEY'İ KİM CANLANDIRACAK?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Ertuğrul Bey diziye dahil olacak. Yeni sezonda Ertuğrul Bey'i " Tamer Yiğit " canlandıracaktır.

Ertuğrul Bey - Tamer Yiğit

TAMER YİĞİT KİMDİR?

Tamer Yiğit 1942, Balıkesir doğumlu Türk aktör.

1942 yılında Balıkesir'de doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyelerindendir. Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterini canlandırdı. 2008'de karakterinin rolü sona eren oyuncu, 12 yıl sonra Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolüyle oyunculuğa döndü.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979; İzmir doğumlu Türk oyuncu ve sunucu.

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. TRT 1'de yayımlanan Diriliş Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almıştır. FOX (Türkiye) kanalında yayımlanan Kurşun dizisinde başrol oynamıştır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras ve Alara adında iki çocuk babasıdır.