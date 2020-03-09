Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi
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Milletvekili, Ali Babacan, Politika, Güncel

Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, partilerinin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Şahin, "Türk siyasi hayatına yeni bir nefes ve umut olma sevdasıyla yola çıktık" dedi.

09.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:43

Eski bakanlardan Ali Babacan'ın liderliğindeki partinin kurucuları arasında yer alan eski milletvekili İdris Şahin, yeni kurulan partilerinin kadınlara, gençlere ve çocuklara aydınlık bir yarın hazırlayacağını söyledi.

İdris Şahin, Ali Babacan liderliğindeki partinin kuruluşuna ilişkin başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Türk siyasi hayatına yeni bir nefes ve umut olma sevdasıyla yola çıktıklarını dile getiren Şahin, kurdukları partinin, 90 kurucusuyla Türk milletine ve devlete umut olacağını ifade etti.

ALINDI BELGESİ ALINDI

Bakanlıktan, partinin kuruluş başvurusuna ilişkin "Alındı belgesi"ni aldıklarını kaydeden Şahin, "İnşallah partimiz her şeyden önce kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza aydınlık bir yarın hazırlayacak. Onlar adına umutluyuz, mutluyuz ve onlar adına hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

İdris Şahin

PARTİNİN TANITIMI ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK

24. Dönem AK Parti Çankırı Milletvekili olan İdris Şahin, partinin tanıtımının 11 Mart 2020 Çarşamba günü Ankara'da bir otelde yapılacağını sözlerine ekledi.

Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi

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Kuruluş işlemleri tamamlanan Ali Babacan'ın partisinden ilk açıklama geldi

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