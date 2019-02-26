Kurucusunun Gül ve Davutoğlu Olduğu Söylenen YeniBirParti'den İlk Açıklama Geldi

31 Mart yerel seçim öncesi siyasette kızışma devam ediyor. Ancak mevcut partiler üzerinde değil yeni kurulacak bir parti üzerinden. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddiaları gündemdeki yerini hala koruyor. Dün haber sitelerinde "YeniBirParti" adında oluşumun olduğu ve arkasında ise eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun olduğu ileri sürüldü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Dünden bu yana ikiliden bir açıklama gelmezken YeniBirParti sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.İlk tweetini "Başlayalım mı? Hadi Bismillah" ifadeleri ile atan YeniBirParti hakkındaki iddialara cevap verdi.

İşte partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar;

-Korkaklar tarih yazamazlar!

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Çünkü kişiler ve isimler yerine,milletimizin madden ve manen zenginleşmesi ve devletimizin dünyasiyasetinde etkili bir güç olmasına yönelik fikir, politika vevaatlerimizin tartışılmasını istiyoruz.

- "Büyük kafalar fikirleri, orta kafalar olayları, küçük kafalar kişileri tartışır" diyor bir Çin atasözü. Biz de kişiler ve isimler yerine, güzel ülkemizin ve aziz milletimizin daha iyiye nasıl ulaşabileceğine dair fikir, politika ve vaatlerimizin tartışılmasını istiyoruz.

- Eğer fikir, politika ve vaatler, milletimizin ve devletimizin menfaatine ise, liyakat sahibi ve dürüst kişiler olmak kaydıyla Ali'nin, Veli'nin, Ayşe'nin, Fatma'nın, Ahmet'in, Mehmet'in veya bir başkasının seslendirmesi onları önemsizleştirmez.

- Niçin kadromuzu açıklamıyoruz? Korkuyor muyuz? Demirden korkan trene binmez! Bizim kim olduğumuzu elbette devletin ilgili kurumları biliyor. Vatan ve millet sevdasıyla yola çıktığımız için korkacak bir şeyimiz yok.

- Peki, pek çok kişi gibi korksaydık haklı olur muyduk? Adalet sistemimizin geldiği nokta itibariyle muhtemelen evet! Kaybedecek şeylerimiz var mı? Olmaz mı?

- Ama toplumun yapılan iyi ve güzel icraatları daha iyiye götürecek ve yanlışları düzeltecek cesur devlet adamlarına ihtiyacı var. Bu amaçla harekete geçmeyi ve elimizi taşın altına sokmayı bir sorumluluk ve milletimize bir borcumuz olarak addediyoruz.

- Güzel ülkemizin içinden geçtiği badireler nedeniyle kimsenin kimseye güveninin kalmadığını biliyoruz. Buna rağmen iletişim adreslerimize gelen yüzlerce özgeçmiş, vatandaşlarımızın değişime ve normalleşmeye ne kadar arzu duyduğunu gösteriyor.

- Hazreti Mevlana'nın dediği gibi; "Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım"

"BİZ KİMİZ?" KISMINDA DİKKAT ÇEKEN AK PARTİ DETAYI

Öte yandan bu oluşumunda resmi internet sitesindeki "Biz Kimiz" alanında da şu ifadelere yer verildi: "Biz, AK Parti iktidarının 16 küsur yıllık iktidarı boyunca başarıları ve başarısızlıkları ile tarihe geçtiğini, bu iktidarın artık yorulduğunu ve milli menfaatlerimizin, bayrağın daha liyakatli, temiz ve genç kadrolarca devraslmasını gerektirdiğini düşünen sorumlulık bilinci yüksel bir kadroyuz."

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