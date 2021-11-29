Kurtulmuş: "Dünyadaki yoğun rekabet ortamının artması dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bir süreç ortaya çıktı" - Haberler
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Kurtulmuş: "Dünyadaki yoğun rekabet ortamının artması dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bir süreç ortaya çıktı"

AA / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve...

Ak Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kürsüye çıkması

Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim ve İstişare Kampında konuştu. (1)

Kurtulmuş: Dünyadaki yoğun rekabet ortamının artması dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bir süreç ortaya çıktı

Kurtulmuş: Dünyadaki yoğun rekabet ortamının artması dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bir süreç ortaya çıktı

Kurtulmuş: Dünyadaki yoğun rekabet ortamının artması dolayısıyla küreselleşme dediğimiz bir süreç ortaya çıktı

AA / Şakir Aksu - Son Dakika Haberleri

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