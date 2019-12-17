Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı
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Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı

Termometrelerin gece saatlerinde eksi 30'u gösterdiği Ardahan'da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu bastı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kurt süresi, kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:09
Kurtlar, ısınmak için doğal gaz kompresör istasyonunu bastı

Haberler.com/ Olgun Kızıltepe

Kış şartlarının çetin geçtiği kentlerimizin başında gelen 'da aç kaldıkları tahmin edilen kurt sürüsü, doğal gazını Türkiye ve 'ya taşıyan TANAP Doğal Gaz Boru Hattı güzergahında bulunan ve TANAP'ın 'daki kompresörünü bastı.

BÜYÜK KORKU YARATTI

Alınan bilgilere göre istasyonun güvenlik kameralarına takılan kurt sürüsünün bölgeye yiyecek aramak için geldikleri tahmin ediliyor. Kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkuttu.

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