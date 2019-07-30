Kurtardığı sığınmacılarla Sicilya limanında bekletilen İtalyan gemisine yönelik inceleme başlatıldı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Siracusa Savcılığının, içindeki 115 sığınmacıyla Sicilya'nın Augusta Limanı'nda bekletilen Gregoretti gemisine yönelik inceleme başlattığı ve Siracusa Savcısı Fabio Scavone'nin gemi komutanının ifadesine başvurduğu belirtildi.

Savcılığın kimseye suç isnat etmediği, amacın "gemide tutulan sığınmacıların durumuna ilişkin bilgi almak" olduğu ifade edildi.

Savcı Scavone'nin, gemideki bulaşıcı hastalık riskinin incelenmesine yönelik de 3 uzmanı görevlendirdiği kaydedildi.

İTALYA AB'YE BAŞVURMUŞTU

Gregoretti sahil güvenlik gemisi, Libya'dan geçen hafta Akdeniz'e açılan teknedeki 141 düzensiz sığınmaıcyı kurtarmıştı. Gemi, acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan 6 kişiyi Lampedusa'ya bıraktıktan sonra 135 sığınmacılarla cumartesiyi pazara bağlayan gece Sicilya'daki Augusta Limanı'na demirlemişti.

İtalyan hükümeti, Avrupa Komisyonu nezdinde resmen girişimde bulunmuş, Avrupa içinde nasıl dağıtılacakları belli olana kadar sığınmacıların Gregoretti gemisinde kalacağını açıklamıştı.

ALMANYA BAZI SIĞINMACILAR İÇİN YEŞİL IŞIK YAKTI

Avrupa Komisyonunun, İtalya'nın talebini üye ülkelere ilettiği ve yanıt beklediği, şu ana kadar sadece Almanya'nın gemideki bir grup sığınmacıyı almaya yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Bu arada, hamile bir kadın ve ailesiyle, 18 yaşından küçük 16 gencin tıbbi müdahaleye gereksinim duymaları sebebiyle gemiden inmelerine izin verilmişti.

Gemide halen 115 sığınmacı bulunuyor.