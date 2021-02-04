Kurtalan Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldiKurtalan Belediyesi toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarını kabul eden Aydın, talep ve sorunları dinledi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Kurtalan Belediyesi toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarını kabul eden Aydın, talep ve sorunları dinledi.

Aydın, bir taraftan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da yatırım ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarının vatandaşlar ve devlet arasında köprü görevini yürüttüğünü dile getiren Aydın şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızdan gelen talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurumlarımız ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören muhtarlarımıza hem salgın süreci hem de 3 Aralık 2020'de ilçemizde meydana gelen deprem sonrasında büyük görevler düştü. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışan ve zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay