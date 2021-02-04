Kurtalan Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kurtalan Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

04.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:12
Kurtalan Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldiKurtalan Belediyesi toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarını kabul eden Aydın, talep ve sorunları dinledi.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi

Kurtalan Belediyesi toplantı salonunda köy ve mahalle muhtarlarını kabul eden Aydın, talep ve sorunları dinledi.

Aydın, bir taraftan yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele ederken diğer taraftan da yatırım ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarının vatandaşlar ve devlet arasında köprü görevini yürüttüğünü dile getiren Aydın şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızdan gelen talepleri imkanlar çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Kurumlarımız ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi gören muhtarlarımıza hem salgın süreci hem de 3 Aralık 2020'de ilçemizde meydana gelen deprem sonrasında büyük görevler düştü. Kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışan ve zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Didem Kınalı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Hakan Kutlu Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurtalan Kaymakamı Aydın, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:19:18. #1.14#
title