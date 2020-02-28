Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Güncel » Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı - Haber

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

28.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:53
Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı

'in ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kahvehanede oturan (26) ile Fahrettin Ayaz (33) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Amca yeğen oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler