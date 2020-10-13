Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
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Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı

13.10.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 11:21
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı

Sivaslı buluşçu kurduğu ilginç düzenekle elektriğe ve motora ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardı.

Sivaslı buluşçu kurduğu ilginç düzenekle elektriğe ve motora ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardı.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşayan 56 yaşındaki Ali Osman Çalışkan, tarlasını sulayabilmek için kendi imkanları ile ilginç bir düzenek geliştirdi. Çalışkan, büyük bir çarkı Fırat Nehri'nin önemli kollarından biri olan Tohma çayının üzerine kurdu. İnşaat, çiftçilik ve zurnacılık gibi çeşitli işlerle uğraşan Çalışkan, işten arta kalan zamanlarını bu çarkın yapımına ve montajına ayırdı. Çark sayesinde çaydan aldığı suyu tarlasına ulaştırmayı başardı. Çalışkan geliştirdiği düzenekle köylünün de takdirini topladı. Öte yandan çark bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekti. Çarkı görenler fotoğrafını çekmeden geçmiyor.

Çalışkan, inşaat atığı sac ve tahtaları kullanarak geliştirdiği düzeneği neredeyse tek kuruş harcamadan yaptı. Hiçbir gideri bulunmayan düzenek çaydan aldığı suyu yükselterek tarlaya akmasını sağlıyor.

Düzeneği değiştirecek

Düzeneği tasarlayan Ali Osman Çalışkan, imkanı olmadığını için bu kadar yapabildiğini ama ilerleyen zamanlarda daha iyisini yapacağını belirterek, "Ben her işi yapıyorum. İnşaat işleri ile uğraşıyorum. İşlerim bittikten sonra gelip burada bostanı suluyorum. Elmayı, lahanayı suluyorum. Tarlada su olmadığı için bunu yaptım. Şu an da su sıkıntım kalmadı. Burada elektrik olmadığı için ancak bu kadar yapabildim. Önümüzdeki senelerde daha iyisini yapacağım. Bu yokluktan anca böyle oldu. Elimde olsa daha iyisini yapardım. Ama yine de yeter bu benim işimi görüyor. Çok bile. Köydeki herkes bunu yaptığım için sevindiler, beğendiler. Çok memnun oldular. Teşekkür ediyorlar. Çok güzel bir şey yaptın diyorlar. Buradan gelenler geçenler bakıyor. Beni burada göremeyince de gidiyorlar. Bazen de fotoğrafını çekiyorlar. İnternette paylaşıyorlar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı
Kurduğu ilginç düzenekle tarlasını suladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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