Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü
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Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü

Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, memleketi Karaman'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi.

21.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:54

Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü

KARAMAN - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir, memleketi Karaman'da düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin nişanlı olduğu ve Kurban Bayramında düğün yapacağı öğrenildi.

Şehit Demir'in naaşı, askeri uçakla ilk olarak Konya'ya, buradan da defnedilmek üzere karayolu ile Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere babasının evine son kez getirildi. Cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından, korona virüs tedbirleri nedeni ile köyün eski ilkokulu meydanında ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi şehidin babası Musa Demir ve annesi Şengül Demir, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi Şengül Demir, "Beni sığdırın o tabuta, sesimi duysun" diyerek feryat etti.

Namaza şehidin ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, askeri yetkililer, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Mustafa Ahmet Demir'in cenazesi kılınan namazın ardından gözyaşı ve dualarla köy mezarlığına defnedildi.

Şehit düşen Mustafa Ahmet Demir'in nişanlı olduğu ve 10 gün sonra Kurban Bayramında düğünü olacağı öğrenildi.

Kurban Bayramında düğünü olacaktı, şehit düştü

Kaynak: İHA

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