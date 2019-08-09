Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı

09.08.2019 21:42

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı.

BAYRAM GÜNÜ EYLEM PLANLIYORLARDI

Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.