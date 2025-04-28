Kurban'a kaç gün kaldı 2025? Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban'a kaç gün kaldı 2025 sorusuna yanıt arayanlar için güncel bilgiler netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre, 2025 yılı Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri...

KURBAN'A KAÇ GÜN KALDI 2025?

2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Arife günü ise 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'na 39 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025'te 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve dört gün boyunca kutlanacak. Bayramın ikinci günü 7 Haziran, üçüncü günü 8 Haziran ve son günü ise 9 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.