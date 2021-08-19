Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı
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Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı

Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan trafik denetiminde kasksız motosiklet kullanımı ve abartı egzoz bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılan trafik denetiminde kasksız motosiklet kullanımı ve abartı egzoz bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından anıt kavşağında trafik denetim uygulaması yapıldı. Polis ve bekçilerin katıldığı denetimde ekipler tarafından durdurulan araçlarda evrak kontrolü yapıldı. Yapılan uygulamalarda sürücüler tek tek uyarılırken, araçların ön camlarında kusurlu olarak nitelendirilen cam filmleri söktürüldü. Sahil bandında asayiş ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen kişilere de GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimde kasksız motosiklet kullanan sürücülere, araçlarında abartı egzoz bulunan ve yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin süreceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı
Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı
Kurallara uymayan sürücüler cezalandırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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