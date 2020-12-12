Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
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Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi

12.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:13
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi

ÇANAKKALE'ye yaşanan kuraklık sonrası beklenen yağış geldi.

ÇANAKKALE'ye yaşanan kuraklık sonrası beklenen yağış geldi. Bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışa birlikte su seviyesinde azalma yaşanan Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı yaptığı Çanakkale'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış, kent merkezinde sağanak şeklinde devam etti. Uzun süren kuraklığın ardından gelen yağmur, yüzleri güldürdü.Öte yandan, Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda 12 milyon metreküp su kaldı. Dün gece başlayan ve bir kaç gün devam etmesi beklenen yağışların barajın doluluk oranında etki yapması bekleniyor.


Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi
Kuraklık yaşanan Çanakkale'ye beklenen yağış geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa SUİÇMEZ

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