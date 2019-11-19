Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin, otomobilin üzerine benzin dökerek kundakladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali uyan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin üzerine benzin dökerek kundakladı. Olay anı, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay, önceki gün Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sibel Mantaş'a ait 01 GS 307 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Otomobil alev aldıktan sonra şüpheli, olay yerinden kaçtı. Kundaklama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, kundaklanan otomobili söndürdü.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kundaklamaya ilişkin soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerasından eşkali uyan iki kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Haber Videosu: Otomobili benzin dökerek kundakladı! Olay anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı