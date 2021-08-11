Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
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Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kasksız olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü başından aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, kasksız olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü başından aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Kaza, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'ta sabah saat 06.15 te meydana geldi. Jandarma Sokak istikametinden gelen C.F.'nin (28) kullandığı 07 AAG 585 plakalı otomobil, Ortaokul Sokak istikametinden gelen Zeki Çetin'in (72) kullandığı 07 ALP 721 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonucunda, motosiklet sürücüsü asfalta savruldu. Başında kaskı bulunmadığı ileri sürülen Zeki Çetin, kafasından yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Zeki Çetin, ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşiyle birlikte, Salur Mahallesi'ndeki babasını alıp Antalya il merkezindeki bir hastaneye götürmek için yola çıktıklarını belirten otomobil sürücüsü C.F. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Kumluca'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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