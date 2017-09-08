Kumluca Belediyesi Eylül Ayı Olağan Toplantısı Yapıldı

Kumluca Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili İsmail Değirmenci başkanlığında gerçekleştirildi.



Kumluca Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya 25 meclis üyesinden 16'sı katıldı. Meclis üyelerine gündem maddelerini okuyan Meclis Başkanı İsmail Değirmenci, gündem maddeleri hakkında meclis gruplarının görüşlerini sordu.



İlk gündem maddesinde, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin üyeliği ve belediye başkanının yanı sıra 3 asil 2 yedek üye seçimi yapıldı. İkinci gündem maddesinde ise Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda kadastro bilirkişisi belirlemesi yapıldı.



Mecliste görüşülen her iki gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.