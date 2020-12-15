Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza

15.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:56

Çankırı'da kumar oynatıldığı tespit edilen evdeki 14 kişiye 32 bin 25 lira ceza uygulandı.

Çankırı'da kumar oynatıldığı tespit edilen evdeki 14 kişiye 32 bin 25 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde bir evde kumar oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, H.K. ve E.K'ye ait binada yapılan aramada, evde 14 kişinin bulunduğu, bunlardan 9'unun kumar oynadığı belirlendi.

Evdeki 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 21 bin lira ceza verilirken kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 11 bin 25 lira ceza uygulandı.

Ev sahiplerine de kumar için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.

Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza
Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza
Çankırı'da evde kumar oynayan 14 kişiye 32 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Son Dakika | Evde kumar oynayan 16 kişiye 70 bin lira ceza
Bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi
Bağ evinde kumar oynayan 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kumar oynatılan evdeki 14 kişiye 32 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:56:10. #1.15#
title