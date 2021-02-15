Kumar oynanan kıraathaneye baskın
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Kumar oynanan kıraathaneye baskın

15.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:31
Kumar oynanan kıraathaneye baskın

BURSA'da polis ekiplerinin kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlediği baskında, 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı.

BURSA'da polis ekiplerinin kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlediği baskında, 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı. İş yeri mühürlendi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve oyun pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiye ise 18 bin 900 TL ceza uyguladı.


Kumar oynanan kıraathaneye baskın
Kumar oynanan kıraathaneye baskın
Kumar oynanan kıraathaneye baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cansel ORUÇ

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