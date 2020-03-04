Son Dakika: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi
Son dakika: İran, koronavirüsün ilk görüldüğü şehir Kum'u karantina altına almayı reddettikten sonra kötü haberi İran Cumhurbaşkanı verdi. Ruhani, koronavirüsün İran'da neredeyse tüm şehirlere yayıldığını ifade etti.
Çin'in ardından koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İran, salgının ilk görüldüğü şehir Kum'u karantina altına almamıştı. Bu kararıyla çok tepki çeken İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüsün neredeyse tüm şehirlere yayıldığını açıkladı.
Dünyada bugüne kadar 93 binden fazla kişiye bulaşan ve 3 bin 203 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Çin'den sonra en fazla İran'da etki gösteriyor.
RUHANİ: TÜM ŞEHİRLERE YAYILDI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün yaptığı açıklamada koronavirüsün ülkesi için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu gözler önüne serdi. Ruhani açıklamasında "Koronavirüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" ifadelerini kullandı.
KARANTİNA UYGULAMAMA KARARI ÇOK TARTIŞILDI
İran'da koronavirüs ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde 2 kişide görülmüştü. Hastalık tespit edilen kişiler aynı gün hayatını kaybetmişti. İran, ölümlerin artmasına rağmen Kum kentine karantina uygulamama kararı almıştı. Geçtiğimiz 26 Şubat günü Ruhani karantinayla ilgili yaptığı açıklamada da"Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin komşusu İran'da 19 Şubat'tan bu yana koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 336 vaka tespit edildi. Türkiye, İran'da görülen koronavirüse karşı tedbir olarak bu ülkeyle tüm kara sınırlarını kapattı, yolcu ve kargo uçuşlarını durdurdu. Ayrıca İran sınırında bulunan sınır kapılarına da ilk müdahale için sahra hastanesi kurdu.
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Haber Videosu: Kum kentini karantinaya almayan İran'da tüm şehirler koronavirüsten etkilendi
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beter olsun haydutlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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neden bilim diye soranlara en büyük cevaptır İran''ın bugünkü durumu. . türbe demiri yalayan, yolcu uçağını füze sanıp düşüren zihniyetten bundan başkası beklenemezdi.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Eyyyyyy İran sen devlet misin ya ?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Farkettiniz mi virüsün çoğunluk kısmı Çin ve İran''da, ikisi de Amerika''nın ezeli rakibi ve ayrıca amerika seçimlere bu kadar yakınken gerçekleşmesi de ilginçCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Allah insanlara aklını kullanma yeteneği versin!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır