Kültür ve Turizm Derneğinden Başkan Ayhan'a plaket

19.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:33

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.



Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen, yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Lakerda Festivali'ne katkıları için Sinop Belediyesine teşekkürlerini iletti. Yerel ve ulusal medyada yer bulan, sanatsal tarihi ve gastronomi yönüyle de dikkatleri üzerine çeken festivali değerlendiren Başkan Ayhan, dernek yönetim kurulu üyeleri ile gelecekte planlanan etkinlikler, festivaller ve projeler üzerine sohbet etti.



Ahmet Çobanoğlu, günün anısına Belediye Başkanı Ayhan'a plaket takdim etti. Başkan Ayhan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. - SİNOP

Kaynak: İHA