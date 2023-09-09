Zile Kalesi'nde antik tiyatro kazıları yeniden başladı

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması yeniden başladı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, kazının sadece Tokat için değil dünya medeniyetler tarihi için de önemli olduğunu söyledi.

TOKAT'ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin kuzeydoğusunda yer alan ve kayalar oyularak yapılan antik tiyatroda kazı çalışması yeniden başladı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, kazının sadece Tokat için değil dünya medeniyetler tarihi için de önemli olduğunu söyledi.

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzeydoğusunda kayalar oyularak yapılan ve geçen yıl başlanan antik tiyatro alanındaki kazı çalışmaları, verilen aranın ardından yeniden başladı. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, yaptığı yazılı açıklamada, Zile Kale Tiyatro kazısının sadece Tokat için değil, dünya medeniyetler tarihi için de önemli olduğunu belirterek, "Geçen yıl başlatılan kazılarda ciddi bulgular elde edildi. Bu kazı hem ülkemiz hem de ilçemiz için çok önemli bir kazı. Karadeniz Bölgesi'nin de sayılı antik tiyatrolardan bir tanesidir. Kayalara oyularak yapılmış bu antik tiyatronun bir kısmı gün yüzündedir. Kazıların tamamlanmasıyla birlikte tamamen gün yüzüne çıkacaktır. Kazının finansmanında destek olan Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu'na, kazı çalışmalarında akademik ekibi sağlayan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörümüze, Kazı akademik ekibi öğretim görevlileri Murat Tekin, Şengül Dilek Ful, Hatice Uyanık hocalarımıza, Tokat Müze Müdürümüze ve özellikle bizi bu konuda teşvik edip desteklerini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin hocamıza teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)