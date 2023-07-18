Yüksel Aksu, Muğla Orman Bölge Müdürü'nü ziyaret etti

Dizi ve sinema yönetmeni Yüksel Aksu, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut'u ziyaret etti. Aksu, Karabulut'a teşekkür ederken, hediye olarak Ula Dondurması verdi.

Muğla Ulalı dizi ve sinema yönetmeni Yüksel Aksu, Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut'u makamında ziyaret etti.

Dondurmam Gaymak, Entelköy Efeköye Karşı ve İftarlık Gazoz gibi ödüllü filmlerin yönetmeni Yüksel Aksu, eşi 'Kuruluş Osman' dizisinde 'İsmihan Sultan' karakterine hayat veren Deniz Barut ile birlikte Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut'u ziyaret etti. Aynı zamanda Altın Portakal ödüllü Mersin Sarıkeçili Yörüklerini anlatan 'Anadolu'nun Son Göçerleri' belgesel filmini Yönetmeni olan Yüksel Aksu, filmin çekildiği dönem Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı olan Salim Karabulut'u desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yüksel Aksu, Bölge Müdürü Salim Karabulut'a Ula Dondurması hediye ederken, ziyarete Basın İletişim Şube Müdürü Yüksel Savaş'ta eşlik etti. - MUĞLA