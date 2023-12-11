Üye Girişi
Haberler

Yahyalı'da 56 yıldır mesleğini sürdüren Hüsamettin Öktem 'Yılın Ahisi' seçildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hüsamettin Öktem, 56 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini severek sürdürüyor. Öktem, dürüstlüğü ve yanındaki çıraklara yaptığı yardımlar dolayısıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 'Yılın Ahisi' seçildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hüsamettin Öktem, 56 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini severek sürdürüyor.

Yahyalı'da 1953 yılında doğan Öktem, 14 yaşında ağabeyinin açtığı traktör tamir atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra aile bütçesine katkı sunmaya başlayan ve mesleğinde ilerleyen Öktem, 1990'lı yıllarda işi bırakan ağabeyinin atölyesini devraldı.

Bu zamana kadar birçok kişiye istihdam sağlayan, yaklaşık 40 usta yetiştiren Öktem, dürüstlüğü ve yanındaki çıraklara kendi iş yerlerini açarken yaptığı yardımlar dolayısıyla bu yıl Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçildi.

"Ustalık kolaylaştı"

Hüsamettin Öktem, AA muhabirine, imkansızlıklar içerisinde çırak olarak başladığı ve halen sürdürdüğü mesleğinde yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Her gün 7 kilometre yürüyerek gittiği iş yerinden eve dönemediği zamanlar atölyedeki araçların içerisinde yattığını belirten Öktem, "Eskiden imkansızlıklar çoktu. Bu zamana kadar getirdik. Bir yerden sonra teknoloji geldi ve işler kolaylaştı. Ankara'da aradığın parça şimdi Yahyalı'da da var. Ustalık kolaylaştı." dedi.

Öktem, ustanın az, mesleğin değerli olduğunu zamanlarda yanında çok sayıda kalfa ve çırağı istihdam ettiğini dile getirdi.

Şimdi ise yanında çalıştıracak eleman bulmakta zorlandığına dikkati çeken Öktem, şöyle devam etti:

"Bize eskiden 'çocuğumu size vereyim, eti sizin kemiği benim' derlerdi. Şu kapıdan çıkar, dolanır ve diğer kapıdan geri içeri girerdi. Öyle bir bağlılık ve sanata sevgi vardı. Öyle yetiştik, yetiştirdik. Yaklaşık 40 usta yetiştirdim. Her biri ayrı vilayette özel servis atölyeleri açtı. İşleri çok güzel. Benim kalfalarımdan boş gezen nadirdir, hepsi iş sahibi oldu. Severek yaptığım bir meslek. Köyümde, sanayide ve Yahyalı'da herkes tarafından sevilen birisiyim. El üstünde tutulan bir adamdım bugüne kadar, bugünden sonra da öyle olur inşallah."

Öktem, "Yılın Ahisi" seçilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kayseri Yahyalı Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title