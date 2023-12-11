Yahyalı'da 56 yıldır mesleğini sürdüren Hüsamettin Öktem 'Yılın Ahisi' seçildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hüsamettin Öktem, 56 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini severek sürdürüyor. Öktem, dürüstlüğü ve yanındaki çıraklara yaptığı yardımlar dolayısıyla Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 'Yılın Ahisi' seçildi.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hüsamettin Öktem, 56 yıl önce çırak olarak başladığı mesleğini severek sürdürüyor.

Yahyalı'da 1953 yılında doğan Öktem, 14 yaşında ağabeyinin açtığı traktör tamir atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı.

İlkokulu bitirdikten sonra aile bütçesine katkı sunmaya başlayan ve mesleğinde ilerleyen Öktem, 1990'lı yıllarda işi bırakan ağabeyinin atölyesini devraldı.

Bu zamana kadar birçok kişiye istihdam sağlayan, yaklaşık 40 usta yetiştiren Öktem, dürüstlüğü ve yanındaki çıraklara kendi iş yerlerini açarken yaptığı yardımlar dolayısıyla bu yıl Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" seçildi.

"Ustalık kolaylaştı"

Hüsamettin Öktem, AA muhabirine, imkansızlıklar içerisinde çırak olarak başladığı ve halen sürdürdüğü mesleğinde yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Her gün 7 kilometre yürüyerek gittiği iş yerinden eve dönemediği zamanlar atölyedeki araçların içerisinde yattığını belirten Öktem, "Eskiden imkansızlıklar çoktu. Bu zamana kadar getirdik. Bir yerden sonra teknoloji geldi ve işler kolaylaştı. Ankara'da aradığın parça şimdi Yahyalı'da da var. Ustalık kolaylaştı." dedi.

Öktem, ustanın az, mesleğin değerli olduğunu zamanlarda yanında çok sayıda kalfa ve çırağı istihdam ettiğini dile getirdi.

Şimdi ise yanında çalıştıracak eleman bulmakta zorlandığına dikkati çeken Öktem, şöyle devam etti:

"Bize eskiden 'çocuğumu size vereyim, eti sizin kemiği benim' derlerdi. Şu kapıdan çıkar, dolanır ve diğer kapıdan geri içeri girerdi. Öyle bir bağlılık ve sanata sevgi vardı. Öyle yetiştik, yetiştirdik. Yaklaşık 40 usta yetiştirdim. Her biri ayrı vilayette özel servis atölyeleri açtı. İşleri çok güzel. Benim kalfalarımdan boş gezen nadirdir, hepsi iş sahibi oldu. Severek yaptığım bir meslek. Köyümde, sanayide ve Yahyalı'da herkes tarafından sevilen birisiyim. El üstünde tutulan bir adamdım bugüne kadar, bugünden sonra da öyle olur inşallah."

Öktem, "Yılın Ahisi" seçilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirterek, kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.