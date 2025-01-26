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Ünlü Piyanist Gülsin Onay, Bodrum'da Konser Verdi

Ünlü Piyanist Gülsin Onay, Bodrum'da Konser Verdi
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Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, Bodrum'da düzenlenen kış konserinde Bach, Bartok, Debussy ve Chopin'in eserlerini seslendirdi. Konser, yaşanan bir yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

Gümüşlük Müzik Festivali işbirliğinde Inspera Bodrum Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kış konserleri kapsamında, Gülsin Onay solo performansıyla sahne aldı.

Etkinlik, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında vefat edenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Sanatçı konserinde Johann Sebastian Bach, Bela Bartok, Claude Debussy ve Frederic Chopin'den eserlere yer verdi. Onay, piyano resitalinin sonunda ayakta alkışlandı.

İlgiyle izlenen programda, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nda ders veren müzik felsefecisi Prof. Uğur Ekren de Debussy ve eserleri hakkında konuşma yaptı.

Gülsin Onay, AA muhabirine, yaz aylarında gerçekleştirilen Gümüşlük Müzik Festivali'nin kış konserleri gibi programlar hazıırladıklarını, bundan sonra her ay konserlerin olacağını söyledi.

Geçen yaz 21'incisi düzenlenen festivalin sanat danışmanlığını yapan Onay, bu yaz festival programında sanatseverleri sürprizlerin beklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Osman URAS - Kültür Sanat
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