Uluslararası Türk Dünyası Şöleni'nde Türkçe Aşkı Vatan Aşkı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Karaman Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında Türkçe Aşkı Vatan Aşkı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayif Yusuf ve Türk dünyasından gelen konuklar katıldı.

Karaman Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında Türkçe Aşkı Vatan Aşkı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kemal Kaynaş Stadyumu önünde başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde meşalelerle kortej oluşturan vatandaşlara, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayif Yusuf ve Türk dünyasından gelen konuklar ile bayraklarını taşıyan sancaktarlar, bando ve kılıç-kalkan ekibi eşlik etti.

Kalaycı, vatandaşları etkinliklere davet etti.