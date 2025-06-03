Uluslararası Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Uluslararası Kültür Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Kültür Festivali, 105 ülkenin katılımıyla kültürel zenginlikleri tanıttı. Etkinlikte geleneksel kıyafetler, el sanatları, yöresel lezzetler ve müzik performansları sergilendi.

Uluslararası Kültür Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Ofisi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü iş birliğinde, 28 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Kültür Festivali, kampüs yaşamına renk ve coşku kattı.

Festival kapsamında, birçok farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler ile Türkiye'nin yedi bölgesinden öğrenciler, kendi kültürel değerlerini tanıtma fırsatı buldu. Etkinlik alanında kurulan stantlarda; geleneksel kıyafetler, el sanatları, yöresel lezzetler ve müzikler sergilendi. Ziyaretçiler, dünyanın dört bir yanına ait kültürel öğeleri aynı çatı altında keşfetmenin heyecanını yaşadı.

Etkinlikte sahneye çıkan öğrenciler, kendi ülkelerine özgü halk oyunları ve müzik performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivale Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör Danışmanları Öğr. Gör. Hakan Dağ ve Öğr. Gör. Gülçin Mete, Genel Sekreter Öğr. Gör. Yıldız Atılgan ve Yardımcıları Sevgül Durmaz ve Melis Ilgaz ile beraber akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar halay çekip horon teperek günün tadını çıkardı.

105 ülkenin katılım gösterdiği etkinlikte ziyaretçiler bu ülkelerin kültürel zenginlikleriyle tanışma imkanı buldu.

Gün boyu süren etkinlikte çeşitli sürpriz hediyeler, mini yarışmalar ve canlı müzik performansları da yer aldı. Katılımcı sponsorların katkılarıyla dağıtılan hediyeler öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat
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