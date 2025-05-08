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Türkan Şoray'ın Tablosu ve Kitabı Eğitime Destek İçin 1 Milyon TL'ye Satıldı

Türkan Şoray'ın Tablosu ve Kitabı Eğitime Destek İçin 1 Milyon TL'ye Satıldı
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Türkan Şoray, yaptığı tablo ve imzaladığı kitabı açık artırmada 1 milyon TL'ye sattı. Gelir, 1001 Kız Çocuğunun Eğitim Projesi'ne bağışlandı. Ödül töreninde Şoray ve İzzet Günay 'Sinema Emek Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Türkan Şoray'ın tablosu ve imzaladığı kitabı eğitime destek için 1 milyona alıcı buldu

İSTANBUL - Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, kendisinin yaptığı tabloyu ve imzaladığı kitabı açık artırmada 1 milyon TL'ye alıcı buldu. Elde edilen gelir 1001 Kız Çocuğunun Eğitim Projesi'ne bağışlandı.

Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği'nin tarafından "İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri" töreni düzenlendi. Sarıyer'de düzenlenen törene Yeşilçam'ın efsaneleri Türkan Şoray, İzzet Günay ve Ediz Hun ve Abdurrahman Keskiner ve çok sayıda önemli konuk katıldı. Dernek Başkanı Nesrin Akkoç öncülüğünde özellikle deprem bölgesi olmak üzere 1001 Kız Çocuğunun Eğitim Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreni hem çevreye hem de eğitime katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Ödül töreninde, Türkan Şoray'ın kendisinin yaptığı bir tablosu ve imzaladığı kitabı açık artırmaya çıktı. Şoray'ın tablosu ile imzaladığı kitap 1 milyon TL'ye satıldı. Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray açık artırmadan elde edilen geliri kız çocuklarının okutulması amacıyla Dünya Çevre Bilinci Eğitim Derneği'ne bağışladı.

Emek Onur ödülünü aldılar

İkinci Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri töreninde Türkan Şoray ile İzzet Günay 'Sinema Emek Onur Ödülü'nün sahibi oldu. Ediz Hun ise, 'Çevre Bilinci ve Farkındalık Onur Ödülü'nü aldı. Türkan Şoray, törende ödül alırken ödül de takdim etti.

Törende toplanan bağışlar ve sponsor katkıları kız çocuklarının 2025-2026 eğitim döneminde öğrenim görmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMANUR KAYGISIZ - Kültür Sanat
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