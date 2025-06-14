Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı

İtalya'da bir sanat galerisinde utanç verici bir olay yaşandı. Bir turist, fotoğraf çektirmek için kristallerle süslenmiş 'Van Gogh' isimli sandalyeye oturunca, sandalye adamın altında çöktü.

İtalyan sanatçı Nicola Bolla'nın tasarladığı sandalye, yüzlerce Swarovski kristaliyle kaplı ve oldukça narin bir yapıdaydı. Verona'daki Maffei Sarayı'nda sergilenen eser, olay sırasında ciddi şekilde zarar gördü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir erkek ve bir kadının, görevli odadan çıkar çıkmaz içeri girerek poz verdikleri görülüyor. Kadın dikkatli davranıp sandalyeye tam oturmadan poz verirken, adam ise doğrudan oturmayı tercih ediyor. Ancak tam o anda sandalye kırılıyor ve adam geriye doğru düşmemek için duvarlara tutunmaya çalışıyor. Olayın ardından ikili hızla odadan uzaklaşıyor.

Müze, yaşananları sosyal medya hesaplarından şu açıklamayla duyurdu:

"Her müzenin korkulu rüyası başımıza geldi. Gözetimden yararlanarak yapılan sorumsuz bir hareket, Nicola Bolla'nın yüzlerce Swarovski kristaliyle süslü son derece hassas 'Van Gogh' sandalyesine büyük zarar verdi."

Neyse ki, restorasyon ekibi ve polis iş birliğiyle eser onarıldı ve eski görünümüne kavuşturuldu.

Müze yetkilileri açıklamalarında, sadece olayı duyurmak değil, aynı zamanda sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini de belirtti:

"Sanat sadece bakmak için değil, aynı zamanda korunması ve sevilmesi gereken bir değerdir. Ziyaretçilerimizden, her esere özen ve dikkatle yaklaşmalarını bekliyoruz."

Bu olay, kısa süre önce Çin'de bir turistin Terracotta Ordusu'na ait heykelleri kırmasıyla gündeme gelen benzer bir vakayı da hatırlattı.