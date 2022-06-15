Tunceli'nin doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf maratonuyla tanıtılacak

Tunceli'de doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla 1-4 Temmuz tarihleri arasında fotoğraf maratonu düzenlenecek.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansınca (FKA) organize edilen etkinlikte, tarihi, kültürel değerler ve doğal güzellikler ile insan portrelerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kentin görsel arşivinin oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya, yurt içi ile dışından çok sayıda fotoğrafçı, gezgin ve doğaseverin katılması bekleniyor.

Katılımcıların kentin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve tarihi güzelliklerini fotoğraflayacağı yarışma 4 gün sürecek.

Etkinlik boyunca fotoğraf tutkunları, çektikleri fotoğraflardan en fazla 8'ini yarışmaya sunarak ödül kazanabilecek.

Sonuçları 6 Temmuz'da açıklanacak yarışmada, fotoğrafları, sanat fotoğrafçısı ve yazar Çerkes Karadağ, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, fotoğraf sanatçısı Dr. Erdal Kınacı, Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği Başkanı İnan Orhan, Fırat Kalkınma Ajansı Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimi Başkanı Ümit Gülyağı'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Birincilik ödülü 10 bin lira olan yarışma sonucunda 55 kişiye ödül verilecek.