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TRT Sanatçıları Rize'de Şehir Konseri Düzenledi

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Rize'de Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen konserde TRT sanatçıları sahne aldı. Rizeliler türkülere eşlik etti. Konser, TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü'de canlı olarak yayımlandı.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Rize'de devam etti.

Rize'de Valilik ve Belediyenin işbirliğinde Çay Çarşısı Sahil Otoparkı'nda düzenlenen konserde, Ünal Sofuoğlu, Özlem Üngör, Özgür Eren, Hüseyin Balcı, Volkan Arslan, Ayşen Birgör, Suat Erdil ve Melda Kılıç sahne aldı.

Şef Mustafa Acar'ın yönettiği konsere yoğun ilgi gösteren Rizeliler türkülere eşlik etti.

TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü'de canlı olarak yayımlanan konsere, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Semih Öztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Yasin Temel, TRT yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonrasında Vali Baydaş, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz'a çay hediye ederken Yaz da Baydaş'a TRT Nostalji Radyosu takdim etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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