Trabzon'da "Murat Yüksel Akademik Araştırma Kütüphanesi" açıldı

Trabzon'da, araştırmacı-yazar Murat Yüksel'in adını taşıyan akademik araştırma kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediyesince 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki Şehit Polis Tahsin Bülbül Okuma Salonu'nda oluşturulan "Murat Yüksel Akademik Araştırma Kütüphanesi"nin açılışında, kitaplara, yazarlara ve kütüphanelere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Medeniyetlerin ölçüsünün kütüphanelerin kalabalık oluşu ve kitapların çokluğuyla ölçüldüğünü belirten Yıldırım, akademik araştırma kütüphanesinin Trabzon'a çok faydalı olacağını ifade etti.

Yıldırım, tarihte, bir medeniyeti ortadan kaldırmayı arzu edenlerin önce kütüphanelere saldırdığına dikkati çekerek, "Bu demektir ki kütüphaneler ve kitaplar çok kıymetli. Biz onları muhafaza etmeliyiz ama sadece raflarda değil, bir taraftan da beynimizde, yüreğimizde muhafaza etmemiz gerekiyor." dedi.

Kitapların önemine değinen Yıldırım, "Biz bu değerlerimize, kitaplarımıza, yazarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onları bizden sonraki nesillere aktarmak için de bütün gayretimizi göstermeliyiz." diye konuştu.

"Merhum Murat Yüksel bir kitap dostuydu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, merhum Murat Yüksel'in bir kitap dostu olduğunu anlattı.

Yüksel'i, lise yıllarında kütüphaneye gittiği dönemlerden tanıdığını aktaran Şen, "Oraya gelen gençleri çok seviyordu. Ben onun 'Hoş geldin yavrum' deyişini hatırlıyorum. Gençleri ve kütüphaneye gelenleri çok severdi. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın da kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri kutladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, değerini bilene en büyük nimetin kitap olduğunun altını çizerek, "Bu anlayıştan ve düşünceden hareketle göreve geldiğimiz andan itibaren kitaba, kütüphaneye, okumaya önem veren bir anlayışı ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da uzun yıllar kütüphane müdürlüğü de yapan Murat Yüksel'in güzel izler ve eserler bıraktığını belirten Genç, Yüksel'in kütüphanesindeki kitaplarını görev yaptığı Trabzon'a bağışlamak istediğini, evlatlarının da bunu vasiyet kabul ederek kendilerine ulaştığını aktardı.

Murat Yüksel'in oğlu Kamil Yüksel, babasının kütüphanesinin, dünya döndükçe kendisi gibi ilim insanlarının faydalanabileceği bir kütüphaneye dönüşmesine şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile Yüksel'in eşi Mesude Yüksel, oğlu Kamil Yüksel ve kızı Gül Akkaya, kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.