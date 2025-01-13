Topkapı Sarayı'nda Osmanlı Geleneği Canlanıyor: Jandarmalar Silahtar Kıyafetiyle Nöbet Tutuyor

Topkapı Sarayın'da Osmanlı geleneği: Jandarmalar, silahtar kıyafeti ile nöbet tutmaya başladı

İSTANBUL - Topkapı Sarayı'nda jandarmalar, silahtar kıyafeti ile nöbet tutmaya başladı. Osmanlı Cihan Devleti'ndeki silahtarları yaşatan uygulamaya yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Topkapı Sarayı'nda bir Osmanlı geleneği tekrar canlandırıldı. Sarayı koruyan jandarmalar, nöbetlerini Osmanlı Cihan Devleti sultanının silahları ile silah depolarından sorumlu olan saray görevlileri silahtarların kıyafetleriyle tutmaya başladı. Silahtarlar, Topkapı Sarayı'nda en son 189 yıl önce görülmüştü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Topkapı Sarayı Jandarma Koruma Bölüğü, özel tasarlanan silahtar kıyafetiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yerli ve yabancı turistler 'silahtar' kıyafetli jandarmaların yanında ve önünde fotoğraf çektirirken, o anlar renki görüntülere sahne oldu. Hayata geçirilen bu uygulamanın ziyaretçi sayısını arttırması bekleniyor.

"Silahtar olarak bilinen koruma grubunun kıyafetlerini giydirdik"

Jandarmaların 'silahtar' kostümü ile nöbet tutmasına ilişkin konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, " Topkapı Sarayı'nda son dönemde bir uygulama gerçekleştirdik. Uygulamamız sarayın dış nöbetlerini gerçekleştiren jandarmaya, içeride de belli görevler vermek istedik. Bunlardan bir tanesi de sarayın faal olduğu dönemler ki bu 1856 yılı öncesidir, silahtar olarak bilinen koruma grubunun kıyafetlerini giydirdik. Bunları belirlerken, dönemin minyatürlerini, belgelerini inceledik. O doğrultuda orada görülen renk, desen ve boyut benzeri özellikleri tespit ettik. Uzman kişiler tarafından bunlar dikildi, hazırlandı ve giyimini sağladık. Saray içerisinde önemli kapılarımız olan Babüsselam ve Babüssaade Kapılarının önünde belli dönemlerde nöbet tutuyorlar, belli dönemlerde de ziyaretçilerin arasında gezerek dönemi hatırlatıyorlar. O döneme ait görüntü verebilmek, dönemi anlatabilmek, tematik müzeciliği Topkapı Sarayı'nda da hayata geçirmek istedik. İç mekanlarda bu kıyafetlerle gezerken 1. Avluda yine jandarma bölüğümüze ait olan atlı birliklerimizle belli saatlerde ziyaretçilerin arasına çıkarak atlarıyla gösteri yapmaktadır. Yine ziyaretçilerimizin ilgisini buraya çekmeyi planlamaktayız. Bu konuda gayret ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla da ziyaretçilerimiz uygulamadan memnun. Elbetteki son dönemlerde bu tür uygulamaları sadece biz de değil, dünyanın birçok saray müzelerinde görmekteyiz. Biz de uyguluyoruz" dedi.

"Beni tarihe götürdü"

Topkapı Sarayı'nı ziyarete gelen Liya Ünsal ise, "Marmaris'ten buraya gezmeye geldim. Yaklaşık 4 gündür İstanbul'u geziyorum. Şu an Topkapı Sarayı'ndayız. Geldiğimde de farklı kostümlü personellerle karşılaştım. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Beni tarihe götürdü. Yüzyıllar öncesinden bize sunulan tarihi yapı. Oldukça güzel ve eskiye götürüyor" ifadelerini kullandı.

"Son derece zevk alarak fotoğraflar çekildik"

Silahtar kostümlü jandarmalar ile fotoğraf çekildiğini belirten Eray Tahıyan, "Buraya gezmeye Kırkrali'den geldim. Tarihi bir ortam ve tarihi ortamda böyle bir manzara ile karşılaştım. Gerçek insanların bu şekilde dolaşıyor olması tarihi canlı canlı yaşatıyor. Son derece zevk alarak fotoğraflar çekildik. Onları burada görüyor olmak sanki gelecekten geçmişe gitmişiz gibi hissettiriyor. Uygulamadan memnun kaldık" şeklinde konuştu.

"Karşılaştığım manzara karşısında çok mutlu oldum"

Uygulamadan mutlu olduğu ifade eden Şeyma Şener ise, "Bir tarih meraklısı olarak Topkapı Sarayı'nı gezmeye gelmiştim. Geldiğimde karşılaştığım manzara karşısında çok mutlu oldum. İnsanların tarihi anlamlandırması ve bilgilerini algılayabilmesi için çok güzel bir uygulama olmuş. Düşünenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.