TİKA tarafından Herat'ta Kadın El Sanatları Fuarı düzenlendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Program Koordinasyon Ofisi tarafından Herat'ta 'Darülfünun Kadın El Sanatları Fuarı' düzenlendi. Fuarda kadınlar el ürünlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı buldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Program Koordinasyon Ofisi tarafından Herat'ta "Darülfünun Kadın El Sanatları Fuarı" düzenlendi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamaya göre, el sanatları atölyelerini işleten Heratlı kadınlar için tarihi Herat Kalesi'nin bahçesinde 100 çadır standı kuruldu.

TİKA tarafından desteklenen Darülfünun Kadın El Sanatları Fuarı kapsamında kadınların, el ürünlerini tanıtma ve satışa sunma imkanı bulduğu ifade edilen açıklamada, bu fuarın, Herat halkı tarafından çok büyük ilgiyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, fuarı ziyaret edenlerin sayısının 5 bini aştığı kaydedilirken, 3 gün süren fuarda sanat meslek dallarından hat, resim, camcılık, taş ve ahşap oymacılığı, minyatür, tezhip, el dokuma halıcılık, taş işçiliği, çinicilik bölümlerinin yer aldığı ifade edildi.