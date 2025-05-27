Taşlara kazınan tarih, kalplere işlenen medeniyetin adıdır Bitlis

Teksam 'kadim şehirler' başlığı altında Bitlis'i konu alan bir konferans düzenledi.

Programa BİGİAD Başkanı Kemal İnan, Bimfed Mutki Dernekleri federasyonu başkanı Mesut Kaynak, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ramazan Altan, Saadet Partisi Fatih Gençlik Kolları, Sanatçı Şahin AKA, Esenyurt Renkler Derneği, Sicilaffı derneği başkanı, Mutki dernek başkanları, iş insanları, Ağrı Dernekler Federasyonu, Excutive Chefler katıldılar. Geceye TV kanalları ve Basın da katıldı.

Teksam Genel Başkanı Talip Aksoy:Değerli konuklar, sevgili dostlar, Kıymetli Basın Mensupları, Kıymetli Hanımefendiler, hepiniz Hoş geldiniz! Bugün sizlere, Anadolu'nun Doğu'sunda, kartal yuvası gibi sarp kayalıkların üzerine kurulmuş, her taşında bir hikaye, her sokağında bir medeniyet izi taşıyan kadim bir şehirden bahsetmek istiyorum: Bitlis'ten.

Bitlis, sadece coğrafi bir konumdan ibaret değildir; o, binlerce yıllık birikimin, farklı medeniyetlerin harmanlandığı, tarih kitaplarına sığmayan bir yaşamın adıdır. Urartular'dan başlayarak Asurlular'a, Persler'den Romalılar'a, Bizans'tan Selçuklular'a ve Osmanlı'ya uzanan uzun bir tarih şeridinde, Bitlis daima önemli bir merkez olmuştur. Kalenin eteklerinde başlayan şehir, dar sokakları, taş evleri ve tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır.

Bitlis, aynı zamanda medreseler şehridir. İlim ve irfanın yüzyıllarca yeşerdiği bu topraklarda, Şerefiye Külliyesi, İhlasiye Medresesi, Ulu Camii gibi yapılar, hem mimari güzellikleriyle hem de taşıdıkları ilmi mirasla bizleri büyülemektedir. Her biri, Bitlis'in sadece askeri bir merkez değil, aynı zamanda önemli bir eğitim ve kültür durağı olduğunun kanıtıdır.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Bitlis sadece taş yapılardan ibaret değildir. Buram buram Anadolu kültürü kokan bir şehirdir. Misafirperver insanları, kendine özgü el sanatları, yöresel lezzetleri ve halk oyunlarıyla Bitlis, yaşayan bir kültürel mirasa sahiptir. Ahlat taşından yapılmış evler, kendine has mimarisiyle dikkat çekerken, bu topraklarda yetişen Ahlat bastonu ve Bitlis balı gibi ürünler de şehrin zenginliklerini yansıtır.

Bitlis'in doğal güzellikleri de tarihine eşdeğerdir. Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğini taşırken, etrafındaki doğal güzelliklerle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunar. Van Gölü'nün batı kıyısında yer alması da Bitlis'e ayrı bir çekicilik katmaktadır.

İSTANBUL'DA 6 ASIR BİTLİS'LİLER

İdris-i Bitlis'i ile İstanbul Eyüp Sultan 'a gelen Bitlisliler Eyüpsultan'da yerleştiler. İdris Köşkü dediğimiz yerleşkede mefhumdurlar. İkinci durak ise Beyoğlu Tophanedir, Tophane'de Zaro Ağa gibi bir şahsiyet 160 yıla yakın yaşamış bir Mutkili şahıstır. Sürüm Deliklitaş köyü ve Zenderliler, Perxent köyleri ile Tophane'de bugün yerleşik ve avize, lojistik alanlarında sektörel başarının isimleridirler.

Üçüncü durak ise Kumkapı da Mutki'li hemşerilerimizin durağıdır. Burada Ermeni hemşerilerimizin yanında çıraklıktan başlayan, bugün İstanbul'da ve dünyada sayılı pırlantacıların olduğu tarihi yarım Ada'daki Bitlislilerdir.

BİTLİSİN ENLERİ

Şerefhan Bey, Said-i Nursi, İdris-i Bitlis'i, Halil Hayali, Zaro Ağa, İsmet İnönü, Etin Yüksel, hakkı uzar, Musa Bey, Kamran İnan, Salih Mirzabeyoğlu Huseyno, Onur Akın, Ahmet Eren gibi değerlerin kadim kentidir.

NEDEN BİTLİS?

Peki, neden Bitlis'i ziyaret etmeliyiz? Neden bu kadim kente bu kadar önem vermeliyiz? Çünkü Bitlis, bize geçmişle bugün arasında köprü kurma fırsatı sunar. Bize, Anadolu'nun ne kadar köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunu hatırlatır. Bize, taşa kazınan bilginin, el emeğinin ve insan ruhunun ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Bitlis, bizleri sadece gezip göreceğimiz bir yer olmaktan öte, ilham alacağımız, öğreneceğimiz ve şaşıracağımız bir deneyime davet ediyor.

Bu nedenle, sizleri Bitlis'i keşfetmeye, onun mistik atmosferinde kaybolmaya, taşlarına sinen hikayeleri dinlemeye ve misafirperver insanlarıyla tanışmaya davet ediyorum. Hepinize bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Programa, sanatçı Şahin Aka'nın Bitlis'i özledim eserini okuması heyecan kattı. İstanbul'a ilk geldiğimizde bir kamyonun sırtında geldik. Genç yaşta evlendik, askerlik sonrası işyeri açtık, kardeşlerimizle birlikte, aydınlatma sektöründe, bugün bir marka ve markalar haline geldik. Aydınlatma ve avize sektöründe yüzde yetmiş Bitlisliler hakimdir dedi.

Bimfed Mutki Dernekleri federasyonu başkanı Mesut Kaynak: Teksam Genel Başkanı Talip AKSOY başkanımızın önderliğinde yapılan bugünkü kadim şehrimiz ve Bitlisimizin değerlerinin anlatıldığı programa desteklerimiz için buradayız. Bizde Mutkililer olarak Mutki değerlerimizden, Zaro Ağa ve Halil Hayali gibi bir çok değeri yetiştiren memleketimizi tanıtan Teksam'a destek vermemiz gerekiyor. Bizde kuyumculukta sektörde Bitlisliler olarak etkili bir alandayız tüm herkese teşekkür ederim.