Tarihi Misis Höyüğü'nde 3 bin yıllık tohum bulundu

ADANA'da, tarihi Misis Höyüğü kazılarında 3 bin yıllık, mercimek, bezelye, buğday, arpa ve üzüm tohumları bulundu. Pisa Üniversitesi'nden Arkeolog Prof Dr. Giovanni Salmeri, "Yaptığımız kazılarda toprak içinde tohumları bulduk. Analizler yaptık. Bizler 3 bin 4 bin yıl önce Çukurova'daki hayatı bilmek istiyoruz" dedi.

Tarihi, milattan önce (MÖ) 7 bin yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu, Bizans dönemi gibi birçok imparatorluğun yaşadığı Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Misis Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Rivayete göre Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini düşürdüğü Misis Köprüsü yakında bulunan höyük kazılarında tarihe ışık tutacak yeni bulgulara rastlandı.

Arkeolojik bulguların sadece heykellerden ibaret olmadığını belirten Kocaispir, "O dönemlerde insan hayatının nasıl aktığını öğrenmemiz içinde bu tohumlar çok önemli. Bu tohumları devlet kurumlarına bildireceğiz. Bakanlığımız tohumları değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde tarım tarihi bakımından bize ufuk açacaktır. Bu çalışmaları önümüzdeki günlerde bilim insanları yapacaktır" ifadelerini kullandı.